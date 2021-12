Die rote Festung

Der britisch-ghanaische Architekt von Adjaye Associates ist ein Experte, wenn es um sensible interkulturelle Projekte mit Strahlkraft geht. 2016 setzte er mitten in die weißen Marmorbauten der Washingtoner National Mall ein Bauwerk in dunkler Bronze – das National Museum of African American History and Culture. Zur lang überfälligen Anerkennung der afroamerikanischen Geschichte und Kultur setzte er damit auch ein architektonisches Statement.

Getrennt und doch verbunden

Dasselbe ist auch von seinem Entwurf für das Africa Institute am Persischen Golf zu erwarten. Die gewählte Form des Komplexes vermittelt zugleich Trennung und Verbundenheit. Während jeder der fünf Blöcke für sich in den Himmel ragt, sind sie auf dem Erdboden durch große Innenhöfe miteinander verbunden. „Ich habe die Vision eines neuen Campus, der als Triebfeder dient für das Sichtbarmachen der außergewöhnlichen Geschichte Afrikas, der afrikanischen Diaspora und der arabischen Welt.“