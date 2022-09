Die Pyramiden von Datong

Der Zugang zum Gebäude erfolgt über ein Zwischengeschoß. Von dort aus hat man einen spektakulären Blick auf die Grand Gallery. Um die Große Galerie herum gibt es eine Reihe kleinerer klimatisierter Ausstellungsräume, eine Mediathek, ein Archiv, Lagerräume sowie eine Galerie für Kinder, eine Lobby mit speziellem Eingang für Gruppen, ein Café plus ein Restaurant.

Die Fertigstellung war ursprünglich für 2013 angepeilt. 2020 war dann der nächste Termin. Corona hat dem Ganzen wohl zeitlich einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Es gibt in China etliche spektakuläre Museen, etwa das von MAD Architects entworfene Sanxingdui-Museum in der Provinz Sichuan, das Einblicke in das geheimnisvolle Su-Kulturerbe gibt oder das vom Architekturbüro CROX entworfene Liyang Museum, das die Kultur und Traditionen der Region aufgreift.

Foster + Partners, das 1967 von Norman Foster gegründete Büro, hat kürzlich auch das Museum Narbo Via in Narbonne in Südfrankreich fertiggestellt, das von farbigen Betonwänden gesäumt wird.

Text: Linda Benkö Fotos: Yang Chaoying /F+P