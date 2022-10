Die öffentliche Hand greift zum Holz

In der Begründung, die nicht zuletzt den architektonischen Mut und das gründliche Nachdenken über den Werkstoff Holz in den Mittelpunkt stellte, hieß es unter anderem: „Die Gemeinde Saue und das Gemeindehaus sind ein gutes Beispiel dafür, wie der öffentliche Sektor eine Vorreiterrolle bei der Popularisierung von Holzgebäuden spielen kann. Der Bau großer Holzgebäude – wie Rathäuser, Schulgebäude oder Ministerien – trägt dazu bei, Entwicklungen in der Holzarchitektur in Estland voranzutreiben.“

Innovativ, intelligent nachhaltig

Für Jury-Mitglied Yoko Alender ist Molumbas Arbeit in Saue nicht weniger als „ein architektonisches Kunstwerk“ und ein „Zeichen der Zeit“: „Die Verwendung von Brettsperrholz ist innovativ, intelligent, rationell und nachhaltig. Auch die Funktionalität des Gebäudes ist hervorragend. Es ist eine gelungene architektonische Form mir klaren historischen Bezügen.“