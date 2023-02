Die Lehm-Villen von Costa Rica

Die „helle“ Villa Jaspis steht dabei, wie Štěpánovás Beschreibung erläutert, für Yin-Energie: Sie ist mit dem Meer und dem Himmel verbunden. Nicht nur visuell, sondern auch durch ihre Schwingungen. „Mit einem Farbkonzept in Sandtönen reagiere ich auf diese Verbindung“, schildert die Architektin. Jaspis heißt übrigens auch eine transparente Form des Minerals Quarz.

Himmlisch und erdig

Auch der Name des zweiten Hauses hat „mineralischen“ Hintergrund: Er lautet Nefrit. Diese „dunkle“ Villa entspricht, so Štěpánová, der Yang-Energie und mache die Verbindung mit dem Boden und dem Dschungel spürbar: „Auch hier ist das gewählte Farbkonzept eine Reaktion auf diese Energien“. So soll etwa der in Terrakotta gehaltene Betonboden die rötlichen Nuancen der örtlichen Erde aufs Innere des Hauses übertragen.