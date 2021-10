„Die Hotellerie wird wieder funktionieren“

Ein Sommer fast wie damals

Der Sommer 2021 hat bereits einen eindeutigen Geschmack davon gegeben, wo es wieder hingehen sollte. „Beginnend mit Juli haben wir einen Großteil unserer Häuser, aber nicht alle geöffnet“, so Gerhard Aigner. „Im August hatten wir eine Auslastung von 66 Prozent, das ist gut. Dieser Trend hat sich auch im September fortgesetzt.“

Wir haben gesehen, dass Videokonferenzen sehr effizient sein können. Martina Maly-Gärtner, UBM Development AG

Auch UBM konnte sich im Sommer über sehr positive Zahlen freuen, wie Maly-Gärtner erklärte. „Man muss es allerdings von den Märkten her differenzieren. Wien, München und Frankfurt etwa haben sich sehr stark auf den internationalen Markt fokussiert. Daher hatten wir dort eine viel geringere Auslastung als etwa in Hamburg, Krakau oder Gdańsk, wo wir sensationelle Werte erreichten. Oder in Berlin, das sich zu einer unglaublichen Leisure-Stadt entwickelt und wo wir bei über 80 Prozent Auslastung lagen.“

Trend zum ausgelagerten Home-Office

Dass sich das Reisen definitiv ändern wird, ist den Playern am Markt von Haus aus klar. Eine Chance besteht für Maly-Gärtner etwa in der Verknüpfung von Arbeiten und Reisen. „Wir haben gesehen, dass Videokonferenzen sehr effizient sein können. Aber ich kann ja auch wo anders im Home-Office sein. Wenn ich einen Business-Trip mache, hänge ich zwei Arbeitstage dran und bleibe dann noch übers Wochenende dort. Hier verschmilzt Business wieder mit Leisure.“

Ganz generell erkenne man eine große Bereitschaft zum Reisen, sowohl beruflich als auch im Wochenendtourismus. „Das ist schön zu sehen, dass der Leisure-Bereich wieder da ist. Daher stammt auch mein Optimismus, weil wir ja wissen, dass der nationale Tourismus boomt.“ Viel schwieriger sei der internationale Markt abzuschätzen und ob dieser 2023 oder 2024 wieder anspringen werde.

Ausziehbare Betten für Familien

Hier sei Handlungsbereitschaft in jeder Hinsicht gefragt. „Wir dürfen jetzt nicht in einer Warteposition bleiben, sondern müssen agieren und die richtigen Produkte am Markt haben“, gab Maly-Gärtner bei dem Talk die zielstrebige Richtung vor.

In den Verträgen wird es zukünftig sicher eine Pandemieklausel geben. Gerhard Aigner, Verkehrsbüro

Wie das in der Praxis aussehen könne, zeigte die UBM-Vorständin anhand eines ganz konkreten Beispiels auf. „Wir haben in allen Hotels ausziehbare Betten gekauft, um auch den Familien den nötigen Komfort zu bieten. Man muss eben auf allen Ebenen kreativ werden und neue Produkte finden.“

Wohin die Reise geht

Rein rechtlich und wirtschaftlich betrachtet, erwartet Gerhard Aigner ein ganz neues Zeitalter. „In den Verträgen wird es zukünftig sicher eine Pandemieklausel geben. Zudem werden die Sicherheiten im Hintergrund eines jeden Projekt höher werden. Und wir werden vorsichtiger sein. Also zuerst die Situation beobachten und dann handeln. Mutig mit volle Kanne Risiko hineingehen, macht jetzt keinen Sinn.“

Dennoch ist der Verkehrsbüro-Geschäftsführer, der rund 3.600 Zimmer und fast 7.000 Betten verwaltet, nicht per se pessimistisch gestimmt. „Zu Beginn der Pandemie hat es geheißen: `Es werden viele Betreiber nicht überleben.´ Das ist zum Glück nicht eingetreten – auch dank der Förderungen. Aber nach mittlerweile 18 Monaten sind die Herausforderungen immer noch groß. Es ist ein ständiges Auf und Ab, ein Zickzack-Kurs.“

Mitarbeiter der Zukunft?

Maly-Gärtner sieht trotz viel Optimismus zwei große Herausforderungen am Horizont: „Zum einen haben wir eine Rohstoffknappheit, die den Markt treibt und unsere Kosten zusehends steigen lässt. Zum anderen herrscht ein großer Fachkräftemangel, den wir strukturell angehen müssen, indem wir uns fragen: `Wer ist unser zukünftiger Mitarbeiter?´“

Text: Martin Obermayr Fotos: Real Estate Circle | UBM Development AG