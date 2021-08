Die grünen Türme von Beverly Hills

Die gesamte Gartenfläche des „One Beverly Hills“ wird über ein umfangreiches Grauwassersystem bewässert. Durch Regen- und recyceltes Grauwasser soll 100-prozentige Nachhaltigkeit erreicht werden.

Eine gemeinschaftliche Naturschutz-Organisation wird den Betrieb überwachen. Diese wird sich aus Gemeindevertretern und Schulleitern, sowie Repräsentanten der Hotels und Bewohnern zusammensetzen. Außerdem soll sie vor Ort Bildungsprogramme organisieren. Denn immerhin soll „One Beverly Hills“ zum Maßstab für ökologische Nachhaltigkeit werden. Auch, indem die Anlage moderne Technologien kombiniert, um Emissionen sowie Energieverbrauch drastisch zu senken.

Klimaschutz als oberstes Gebot

Das Projekt ist mit einer Photovoltaikanlage, zentralem Batterie- und Energiespeicher-System mit Kaltwasser ausgestattet. Auch bei den neuen Gebäuden wird auf Umweltschutz geachtet: Gebaut wird aus recycelten, CO2- und schadstoffarmen Materialien.

Das Gelände ist so konzipiert, dass es zur Fortbewegung zu Fuß oder per Fahrrad einlädt. Dass ein Leben ohne Auto in Los Angeles und Umgebung nach wie vor kaum vorstellbar ist, wurde bedacht. Weil Klimaschutz aber Vorrang haben soll, sind umfangreiche E-Lademöglichkeiten in der Tiefgarage natürlich Teil des Plans.