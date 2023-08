Die grünen Hügel von Speyside

Investition in die Zukunft

Anstatt für einen Erweiterungsbau samt Besucherzentrum entschied sich die Bauherrschaft am Ende des Wettbewerbsverfahrens dafür, eine komplett neue Destillerie zu bauen und damit den Weg für das innovative Design zu ebnen. „Es geht darum, Grenzen zu überschreiten und über das hinauszugehen, was normal ist, was Routine ist“, begründete Scott McCroskie, Geschäftsführer von The Macallan die Entscheidung. Man müsse mutig und unerschrocken sein und weit in die Zukunft blicken.

Dies gilt vermutlich auch im Hinblick auf die Baukosten. Bei einem Investitionsvolumen von 140 Millionen britischer Pfund (rund 160 Millionen Euro) werden vermutlich einige Jahrzehnte bis zur Amortisation ins Land streichen.