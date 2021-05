Die größte Blase der Welt

So ist es den Planern gelungen, den 20.000 Quadratmeter großen Komplex gänzlich ohne tragende Säulen zu konzipieren. Hintergrund: Die Besucher sollen durch keine nicht zwingend notwendigen Bauteile vom Blick auf das Wesentliche abgelenkt werden. Sprich: Wer auf den kilometerlangen Wanderwegen von Tropicalia unterwegs ist, möge seine volle Aufmerksamkeit der vorherrschenden Flora und Fauna schenken.

Richtige Blicke in Tropicalia

Wird bei dem geplanten Angebot aber auch nicht sonderlich schwierig sein: tropischer Wald, Schildkrötenstrand, Becken für Amazonasfische, die über drei Meter lang werden, werden hier genau so unter ein Dach gebracht wie Wasserfälle in einer hügeligen Landschaft. Und damit auch ja niemand auf die Idee kommt, den Blick durch die Glasfassaden in die Umgebung schweifen zu lassen – wird selbst das verhindert.

Kuppel teilweise unter der Erde

Dazu kurz zur Erklärung: Den Architekten gelang es durch ein Versenken der gigantischen Kuppel in der Erde mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Der gigantische Bau bettet sich so weit besser in die umgebende Landschaft ein. Die Sicht nach außen wird verhindert und der Blick stattdessen automatisch nach oben gerichtet. Dorthin also, wo bei einer konstanten Innenraumtemperatur von 26° C eine Vielzahl von Vögeln, Schmetterlingen und Insekten durch die Lüfte schwirren werden. Apropos Temperatur: Auch diese kann durch diese Methode besser kontrolliert und vor allem sinnvoller weiterverarbeitet werden.