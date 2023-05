Die erste Smart Factory der Formel 1

Die neue Heimat des Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Teams, so der aktuelle, komplette Name des Rennstalls, besteht aus drei Gebäude-Komplexen. Diese entstehen in drei Bauabschnitten, die einzelnen Gebäudeteile werden letztendlich mit Brücken verbunden.

Headquarter für alle

Der Spatenstich zu dem Werk auf dem rund 37.000 Quadratmeter großen Areal, inklusive Hubschrauberlandeplatz, fand im September 2021 statt. Die gesamte Bauphase des insgesamt 400 Meter langen Komplexes mit 16.250 Quadratmeter Nutzfläche ist mit 18 Monaten angesetzt. Noch 2023 sollen die ersten Hallen bezogen werden. Erstmals werden dann alle Abteilungen des Rennstalls an einem einzigen Ort versammelt sein.