Die „Bücher-Schlucht“ von Wuhan

Es sind nicht nur die extravagante Form und gewaltige die Größe, die dieses Projekt so spannend machen. Auch die Lage und das Innenleben des 140.000 Quadratmeter umfassenden Neubaus sind in der Tat außergewöhnlich. All dies hat dazu beigetragen, dass der Entwurf des niederländischen Büros MVRDV den Namen „Bücher-Schlucht“ (Canyon of Books) von Wuhan trägt. Ein Entwurf, der jüngst den Wettbewerb um den Bau dieser neuen Zentralbibliothek gewonnen hat, die zu den größten ihrer Art in China zählen wird.

Design, das Neugier schürt

Ausgearbeitet hat MVRDV das Konzept gemeinsam mit demchinesischen Architekturbüro UAD (Architectural Design & Research Institute of Zhejiang University). Was dabei entstand, soll schon von außen neugierig machen – und tut es auch.Die markante, fließende Form der „Bücher-Schlucht“ von Wuhan zelebriert die Lage der „Stadt der 100 Seen“ an der Einmündung zweier Flüsse. Und der Entwurf nimmt Bezug auf die unterschiedlichen Höhen der umliegenden Gebäude.