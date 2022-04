Die Brücke der vielen Wege

Diese erhabenen Hohlräume orientieren sich wiederum an historischen Bauten der Region, wie die Planer betonen: „In der Architektur der Brücken wurden Symbole und Bögen integriert, die es hier immer schon gegeben hat“, sagen sie. Nur eben nicht in einer Brücke verbaut, sondern eher in Palästen und Herrenhäusern.

Kultur und Natur werden integriert

Damit will man jedenfalls die Kultur der Region schon auf den ersten Blick fassbar machen. Gleichzeitig aber verlinkt man mit diesen überraschenden Elementen auch zur Natur. Und das gleich doppelt. Die umliegenden Bergketten werden so strukturell integriert.

Aber auch dem vorbeifließenden Zayandeh Rood-Fluss wird so eine besondere Rolle zuteil: In ihm spiegeln sich die Kuppeln. So ergibt sich ein symmetrisches Muster, das den im Iran allgegenwärtigen Ornamenten gleicht.