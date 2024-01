Die beste Bibliothek der Welt

Den Schwerpunkt legt die öffentliche Bücherei auf lateinamerikanische Literatur, von der den Besuchenden mehr als 40.000 Bücher zur Verfügung stehen. Ihr Name wiederum erinnert an einen der berühmtesten lateinamerikanischen Schriftsteller, Gabriel García Márquez (1927 – 2014). Der gebürtige Kolumbianer und spätere Literatur-Nobelpreisträger lebte zwischen 1967 und 1975 in der katalanischen Hauptstadt, wo er durch seinen Realismusroman "Hundert Jahre Einsamkeit" ("Cien años de soledad") Bekanntheit erlangte. Dieser ist heute der am häufigsten übersetzte Roman in spanischer Sprache. Die erste Ausgabe erschien im Mai 1967 in Buenos Aires. Bisher wurden mehr als 30 Millionen Exemplare in 32 Sprachen verkauft.

Seit ihrer Öffnung erkämpfte sich die Bücherei schnell einen Platz auf der Liste der besten Architekturprojekte der Stadt. Und nun wurde sie sogar zur besten Bibliothek der Welt gekürt – überraschend ist das nicht.

Text: Resi Reiner Fotos: GA Barcelona