Die Bank, die Kohlendioxid bunkert

Auf diese Weise, so Anders Berensson Architects in ihrer offiziellen Beschreibung, würde der größte von Menschen geschaffene CO2-Speicher errichtet werden. „Durch die Bank wird Holz für die künftige Verwendung gelagert!" Also anstatt es, wie heute, sofort zu Papier oder Brennstoff zu verarbeiten. Eine Praxis, die aktuell besonders große Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre freisetzt.

Ein ganzes Jahr Holz

Die Bank of Norrland soll so konzipiert sein, dass sie die Holzproduktion eines ganzen Jahres speichern kann. Und zwar in einem Kubikkilometer gelagerter Stämme. Wie das genau passieren soll, beschreibt Berensson übrigens überraschend genau. Zuerst einmal ist es ihm wichtig, dass die Landwirte, die ihr Holz liefern, angemessen entlohnt werden. Nur so wären sie auch motiviert, ihr Holz in die Bank „einzuzahlen“, sein logischer Schluss.