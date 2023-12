Die Aufhebung von Raum und Zeit

Dichte Bambuswälder, dunkle Teiche, abgerundete Reisterrassen und dazwischen kleine Siedlungen, die über Wege und schmale Straßen verbunden sind. Inmitten dieser Kulturlandschaft in der südwestchinesischen Provinz Sichuan liegt das Hostel Shanshui Firewood Garden, am Rande des kleinen Ortes Anshi. Typisch für die Wohnhäuser dieser waldreichen Gegend ist – ähnlich wie im Alpenraum – das Brennholz, das an den Außenwänden bis unter die Dachüberstände gestapelt ist. Ausgehend von dieser Referenz haben die Architekten von Mix Architecture lichte Screens aus aufgehängten Holzscheiten geschaffen. „Holz-Skelett-Wände“ nennen sie diese Raumteiler, die mehr Installation als funktionale Wand sind und dennoch Räume von eigenständigem Charakter schaffen.