Design kann sich hören lassen

Entworfen wurde das RTL Audio Center Berlin vom renommierten Schweizer Architekturbüro Evolution Design. Das international gefragte Kreativunternehmen mit Sitz in Zürich und London wurden 2004 vom Architekten Stefan Camenzind gegründet.

Schweizer Qualitätsgarantie

Zu den bekanntesten Arbeiten von Evolution Design zählen Googles Campus in Dublin (IRL) und dessen EMEA Engineering Hub in Zürich (SUI), der Unilever Agile Working Hub in Schaffhausen (SUI) oder die Büros von PwC Switzerland in Basel und Luzern. Zuletzt zeichneten die Schweizer in Moskau für das Design des Headquarters der SberBank und das Exterieur des Eingangsgebäudes zur neuen SberBank City verantwortlich.

Philosophischer Grundsatz

Einen grundsätzlichen Ansatz ihrer Philosophie verraten sie gerne auf ihrer eigenen Homepage: „Frag‘ die Leute nicht, was sie wollen. Finde heraus, wer sie sind und welche Ziele sie erreichen möchten.“

Wenn Besucher diesen Raum betreten, können sie erleben, wie Klang, Musik und Audio in einem physischen Raum transformiert wurden. Stefan Camenzind, Executive Director Evolution Design

In Berlin fand Executive Director Stefan Camenzind eine ganz spezielle Herausforderung: Töne sollten in Ziegel und Mörtel übersetzt und Audio-Unterhaltung sichtbar gemacht werden. „Die Gestaltung des RTL Audio Centers bot eine großartige Gelegenheit, Inhalte zu visualisieren, die Menschen normalerweise nur gehört haben. Wenn Besucher diesen Raum betreten, können sie erleben, wie Klang, Musik und Audio in einem physischen Raum transformiert wurden.“

Berlin Style

Bei der Gestaltung der Räumlichkeiten spielte auch der hippe Geist der deutschen Bundeshauptstadt eine wesentliche Rolle. Handläufe der Berliner U-Bahn sorgen im wahrsten Sinn der Worte für einen urbanen Touch. Ebenso wie Sitzungszimmer im Stil Berliner Kneipen, gemütlicher WGs oder großstädtischer Parkanlagen.