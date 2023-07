Der Ziegenstall als Urlaubsparadies

Wohnräume im kreisförmigen Ablauf

Die zwei Etagen werden durch eine räumlich abgetrennte Treppe verbunden. Dadurch entsteht ein großzügiger, gemeinsamer Wohnraum, der in einem „kreisförmigen“ Ablauf verschiedene, in Breite und Höhe variierende Aufenthaltsmöglichkeiten bietet. Zu diesem Ablauf gehören ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine Bibliothek und ein Arbeitsplatz. Sie alle bieten einen atemberaubenden Ausblick auf die Schweizer Bergwelt. An diese Wohnräume sind drei Schlafkammern angegliedert, die im Wesentlichen nur den Charakter von Nischen aufweisen. Die Türen und die Schränke sind in die Wände integriert.