Der Turmbau zu Dubai

Vom Gedankengang eines "Rotating Tower" beseelt, trat Fischer die Heimreise an. In seinem Kopf rotierte es also längst – die architektonischen Grundsteine für das nun vorliegende Projekt wurden noch im Flieger gelegt.

Inzwischen sind die Pläne des Gründers der „Dynamic Architecture Group“ bis ins kleinste Detail ausgereift und großteils auch schon durchgesickert. Was also weiß man von diesem ungewöhnlichen Vorhaben?

Hard-Facts des "Rotating Tower"

Die Hard-Facts besagen, dass der bereits als "Rotating Tower" bekannte Wolkenkratzer 80 Stockwerke hoch gebaut werden soll. Das bedeutet, dass er 420 Meter in den Himmel ragen wird. Jedes dieser Stockwerke ist als eigene Plattform konzipiert, die sich in beide Richtungen um 360 Grad verdrehen lassen kann. Verankert werden sie alle an einem statischen Betonkern. In diesem Zentrum des „Rotating Tower“ sollen unter anderem die Aufzüge und viele Elemente der notwendigen Haustechnik integriert sein.

Wohn-Karussel für perfekten Ausblick

Konzentrieren wir uns aber vorerst auf den rotierenden USP des spektakulären Gebäudes. Laut dem Architekten selbst soll eine volle Rotation maximal drei Stunden brauchen. Die Bewegung soll vom jeweiligen Bewohner der 1200 Quadratmeter großen Etagen mittels Fernbedienung und Sprachsteuerung kontrolliert werden. Dadurch könne jeder für sich das Tempo der Rotation selbst bestimmen und sein „Wohn-Karussell“ jederzeit beim schönst möglichen Anblick anhalten können.