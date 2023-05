Der Supermarkt der Zukunft

Bei den Konsumenten kommt der neue Supermarkt jedenfalls gut an. Laut Rewe bewegte sich der Umsatz nach 14 Monaten bereits in dem Rahmen, der ursprünglich für das dritte Betreibungsjahr berechnet worden war. Dass hier auch tatsächlich Lebensmittel produziert werden, davon können sie sich selbst überzeugen. Eine Wendeltreppe im Café führt zu einem Schauraum am Dach, der die Produktionskreisläufe erklärt.

90 Prozent weniger Wasser

Im ersten Jahr sind in der Dachfarm 732.000 Basilikumpflanzen und rund 20.000 Buntbarsche in den 13 Bassins der Filiale herangewachsen. Basilikum und Fische gedeihen bei der Aquaponik in zwei symbiotischen Kreisläufen, die 90 Prozent weniger Wasser brauchen als in herkömmlicher Landwirtschaft.