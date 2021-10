Wie schon vorangegangene Projekte, macht WILLLI deutlich, dass die Architektin mit beiden Beinen im „ganz normalen“ Großstadtleben steht. Linsberger greift aktuelle Bedürfnisse und Probleme auf und entwirft Wohnbauten, deren Architektur zur Lösung beiträgt. Mit Erfolg, wie die Liste der Awards und Nominierungen beweist.

Zukunftsmodell WILLLI

Auch der schöne WILLLI wäre absolut preisverdächtig. Finalist der A + Architizer Awards 2021 (Kategorie: „Wohnen / nicht realisiert / Mehrfamilienhäuser) war das Projekt immerhin schon. Und das Interesse an zukunftsorientiertem sozialem Wohnbau steigt.

So wurde dessen immense Bedeutung etwa beim begehrten Mies van der Rohe Award 2019, wenn auch indirekt, betont. Denn dort stellte Jury-Mitglied Angelika Fitz fest: „Der Mangel an leistbarem Wohnraum, wie wir ihn zurzeit in vielen europäischen Städten erleben, stellt eine Menschenrechtsverletzung dar“. Und Tatsache ist: Nerma Linsbergers Konzepte – verwirklicht oder nicht – stecken voll kluger Ideen zur Lösung des Dilemmas.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: Nerma Linsberger, Office le Nomade