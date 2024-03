Der Ring des Wikingers

Mitten in der beeindruckenden Landschaft Islands, auf einem Berghang 650 Meter über dem Meeresspiegel, wird ein nicht minder beeindruckender, kreisförmiger Aussichtspunkt entstehen. Ein Team von Architekt:innen und Designer:innen, bestehend aus Esja Architecture und Arkibygg Arkitektar sowie ANNA Landslagsarkitekt, Kjartan Mogensen und AXA Nordic, hat den von den lokalen Behörden ausgeschriebenen Wettbewerb für den "Ring of Bjólfur" gewonnen. Die Fertigstellung ist für Ende des Jahres 2024 geplant.

Eine Legende

Seydisfjordur, eine charmante Stadt an der Ostküste Islands, zeichnet sich durch einen schmalen Fjord und die umliegenden steilen Berge aus. Die pittoreske 300-Seelen-Gemeinde ist nicht nur von natürlicher Schönheit geprägt, sondern hat auch kulturell einiges zu bieten.

So finden in der berühmtesten Sehenswürdigkeit des Ortes, der Blauen Kirche, jährlich große Konzerte statt. Zudem lockt ein Weg in Regenbogenfarben vor der Kirche regelmäßig zahlreiche Reisende an. Seydisfjordur war auch Handlungsort (wenn auch nicht Drehort) der isländisch-deutschen Krimiserie „Trapped“, die 2015 produziert wurde.

Hier befindet sich mit dem majestätischen Bjólfur zudem jener Berg, der Namensgeber für das eindrucksvolle Bauprojekt ist. Der Berg selbst wiederum wurde nach dem Wikinger Bjólfur benannt. Dem Gründer von Seydisfjordur, der vermutlich hoch oben auf dem Berg begraben liegt. Die Wikinger pflegten ihre kostbarsten Besitztümer, darunter Schmuck und Waffen, mit ins Grab zu nehmen.

Auch Bjólfur wurde, entsprechend der alten Überlieferung, nach seinem Tod mit seinen kostbarsten Besitztümern, darunter ein wertvoller Silberring, auf dem Gipfel des Berges beigesetzt. Gefunden wurde das Grab jedoch nie; vielleicht findet sich da oben also noch heute ein kleiner – oder großer – Schatz. Der Ring of Bjólfur jedenfalls symbolisiert diesen Silberring, der dem ersten Siedler gehört haben soll.