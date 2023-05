Der „bewegende“ EXPO-Pavillon

Die barrierefreie spiralförmige Rampe des Ausstellungsraums umschließt den Hohlraum des multifunktionalen Auditoriums, das das Herzstück des Gebäudes bildet. Dieses erhebt sich mit einem Innendurchmesser von 15,5 Metern bis auf eine Höhe von zwölf Metern über den Boden.

Die Ausstellungsrampe steigt mit. Ihre Bewegung wird von der Sitzrampe für die Besucher gespiegelt. Und diese bildet eine Art Auditorium innerhalb des Auditoriums, das von mehreren Punkten der Spirale aus betreten werden kann.

Top-Aussicht für Osaka 2025

Die Spirale, die sich in logischer Folge ums Auditorium windet, fungiert als Ausstellungs- und Kommunikationsbahn. Sie ermöglicht den Besuchern komfortable und lineare Aufwärtsbewegung. Die Ausstellungsfläche umfasst 402 Quadratmeter. Und die zwischen 1,8 und sieben Metern Breite variierende Rampe mündet in zwölf Metern Höhe in eine großzügige Aussichtsterrasse mit Restaurant und Bar. Von dort aus sollen Gäste in Osaka 2025 dann freien Blick aufs Meer, durchs gläserne Oberlicht aber auch hinunter in den Zuschauerraum genießen.