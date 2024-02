Der Benzolring-Campus

Über vier Millionen Menschen leben in Suzhou, einer Stadt in der chinesischen Provinz Jiangsu. Westlich von Shanghai gelegen, ist das "Venedig des Ostens" bekannt für seine zahlreichen Kanäle und für seine UNESCO-Weltkulturerbestätten wie die Klassischen Gärten.

Suzhou erlangte seinen guten Ruf vor allem durch die Produktion von Seide, die man hier seit fast 5000 Jahren herstellt. Die Methode, die verwendet wird, nennt sich „Kesi-Weberei“. Dabei werden natürliche Seidenfäden verarbeitet, mit denen ein Gitter geschaffen wird. Durch dieses verwebt man dann farbige Fäden, bevor sie an den Übergangspunkten geschnitten werden. So entsteht ein feines, sternförmiges Muster. Das Fertigen eines einzigen Wandteppichs kann Jahre dauern und erfordert, man kann es sich wohl vorstellen, enorme Geduld.

Das Land der Gegensätze

China ist ein Land vieler Gegensätze, und diese spiegeln sich unter anderem in der Architektur Suzhous wider. Zum einen findet man hier viele traditionelle Gebäude, zum anderen auch sehr moderne Bauten. Dazu gehört nun auch der neue „Ascentage Pharmaceutical“-Campus, eine neue Forschungs- und Entwicklungsanlage von Ascentage Pharmaceutical in Suzhou. Entworfen hat den Campus OLI Architecture, ein im Jahr 2010 gegründetes New Yorker Architekturbüro.