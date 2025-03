Der Bausatz aus der Natur

Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. So heißt es schon in der Bibel. Die liturgische Formel, die man meist vor offenen Gräbern zu hören bekommt, kann man auch als frühgeschichtliches Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft sehen. Denn das neuzeitliche Prinzip Cradle-to-Cradle – zu Deutsch: von der Wiege zur Wiege – bezeichnet im Grunde genau dasselbe: Materialien, die nach ihrem Einsatz wieder zu neuen Rohstoffen werden. Das Vorbild dafür bildet die Natur mit ihrer rückstandslosen Verwertung. Mit dieser Strategie sollen sich künftig CO2-Emissionen, Abfallaufkommen und Ressourcenverbrauch reduzieren lassen. Das Ideal ist ein gänzlich geschlossener Rohstoffkreislauf, der keine Müllberge produziert, wie es aktuell in unserem Take-Make-Waste-Modell der Fall ist. Am Rand des Stadtzentrums von Oslo steht ein innovativer Holzbau, der diesem Kreislauf-Ideal schon sehr nahe kommt. Das Gebäude trägt den Namen HasleTre und erinnert an seiner rauen Schindelfassade an die Rinde eines Baums.