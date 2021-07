Dem Wohnsinn auf der Ölspur

Diese beiden Gedanken führten schlussendlich zu einem X-förmigen Grundriss, der über keinerlei Ecken und Kanten verfügt. „Das Projekt besteht aus einer einzigen durchgehenden, wellenförmigen Wand. Sie wird von einer Reihe geschützter Innenhöfe an den Enden der einzelnen Flügel eingerahmt“, so die zweite LASSA-Chefhälfte Dora Sweijd. Außerdem fallen sämtliche Mauern nach außen hin ab. Und zwar von der Mitte des Objekts aus betrachtet um ganze 1,2 Meter. So entsteht der Eindruck, das gänzlich in Weiß gehaltene Objekt würde sich an den Erdboden pressen. Als wolle es angestrengt darauf bedacht sein, keinesfalls die Ruhe der Olivenbäume zu stören.

Auf Augenhöhe mit den Oliven

Aus der gleichen Überlegung heraus haben die Architekten zudem penibel darauf geachtet, das Haus selbst nicht höher zu bauen, als die Bäume des Olivenhains sind. Es sollte sich nicht über die Wipfel erheben, sondern mit ihnen in Gleichklang stehen. Auf Augenhöhe sein. Um dennoch einen weiten Blick auf das Meer am Fuße des Hügels zu ermöglichen, etablierten die Planer eine spektakuläre Dachterrasse. Sie zieht sich über die gesamte Länge eines X-Arms und wird in ihrer Form vom darunter befindlichen Außenpool imitiert.