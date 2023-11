Das zirkuläre Office

Das Wiederverwenden von Bauteilen und Materialien erfordere laut Architektinnen eine gute Organisation, sei aber insgesamt nicht mehr Aufwand als die sonst auch notwendige Abstimmung mit passenden Herstellern. Was sich aber bei einem zirkulären Projekt dieser Art sehr wohl ändere sei der Design-Prozess, der sich klar von klassischen Planungsabläufen in der Architektur unterscheidet.

Design by availability

Statt konkrete Materialien für Wände, Türen und andere Bauteile auszuwählen, erstellten sie Leitbilder für deren generelle Beschaffenheit – etwa, ob es sich um blickdichte, lichtdurchlässige oder transparente Materialien handle. Anschließend machten sie sich daran, die entsprechenden Materialien zu finden und in Baustellennähe zwischenzulagern. „Design by availability“, also „Design nach Verfügbarkeit“ nennt sich das Konzept.