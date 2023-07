Das Wohnhaus in der ul. Smolensk 33

Ehrlicher Charakter

Wacław Krzyżanowski ist der Architekt des ursprünglichen Gebäudes und ein Wegbereiter des Modernismus in Krakau und Polen. Zu seinen wichtigsten Werken zählen die Kirche des Heiligen Stanislaw Kostki in Krakau und die Jagellonski-Bibliothek in Krakau. Krzyzanowski gewann mit seinem Entwurf den Wettbewerb, der unter der Vorgabe stand, den „ehrlichen Charakter der zeitgenössischen Kultur und des Zeitgeistes“ wiederzugeben, und realisierte das Projekt inmitten der Depression der frühen 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. So stammen auch alle innenarchitektonischen Elemente und Einrichtungsgegenstände vom Architekten selbst.Kein Wunder also, dass sich die UBM-Architekten auch bei der Neugestaltung des modernen Wohnhauses in der Smolensker Straße von diesem monumentalen und noblen Beispiel städtischer Architektur inspirieren ließen.