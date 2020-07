In eben diese Thematik hatten sich Salavati und Kollegen also vertieft: „Wir wollten diese Elemente aufgreifen, um aufzuzeigen, dass man mit alternativen Lösungen auf die klimatischen Probleme der Region reagieren kann“, sagen die Architekten.

Und was sie damit meinen, wird in Anbetracht ihres eben vorgestellten Entwurfs des so genannten „Bagh Chal“ sonnenklar: Es ist ein aus zwei Elementen bestehender, versunkener Innenhof (siehe auch unsere Story "Unterirdisch aber cool") , der schon bald mitten in der Wüste den Gästen eine kühle Zuflucht bieten wird.

Spiegelverkehrte Innenhöfe

Ganz bewusst versenkten die Architekten zwei spiegelverkehrt arrangierte Innenhöfe, um die Kühle der Erde als natürliche Klimaanlage nutzen zu können. Außerdem wurde im Vorfeld mit großer Akribie ein Ort für das „versunkene Restaurant“ ausgekundschaftet, der über eine unterirdische Quelle verfügt.

Diese zapfte man nicht nur als Wasserspender für die zusätzlich kühlenden Pflanzen in den beiden Innenhöfen an. Vielmehr etablierten die Architekten eine Art Wasseradersystem, das sowohl die beiden abgesenkten Außenbereiche, als auch die erhabenen Innenräume kühlt. Dabei wiederum helfen eigene Ziegel, die durch eine den vorherrschenden Windbedingungen angepasste Dachform zusätzlich kühlend wirken.