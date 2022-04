Das Transformer-Hotel

Damit reagieren die Betreiber auf die gestiegene Anzahl jener, die außerhalb eines fixen Büros arbeiten. Remote Work ist der nächste große Trend in der Arbeitswelt, der durch die Pandemie nicht erfunden, sondern lediglich beschleunigt wurde.

Hotelzimmer wird zum Transformer-Büro

Konkret heißt das: Die 422 Hotelzimmer in dem Komplex lassen sich über einen APP-gesteuerten Mechanismus in zweckmäßige Büros verwandeln. Untertags klappt sich das Bett einfach in die vorgesehene Nische an der Wand. Von der Bettunterseite lässt sich anschließend eine Schreibtischplatte ausklappen. Und fertig ist das Transformer-Büro.

Je nach Größe der Zimmer können hier untertags mehrere Personen gemeinsam arbeiten. Damit erweitert sich die Auslastung des Hotelzimmers, sowohl was die Art als auch die Dauer der Nutzung betrifft. Während Hotelgäste ihr Zimmer sonst hauptsächlich in der Nacht beanspruchen, kann der Raum im Valo Hotel auch untertags sinnvoll genutzt werden.