Das Tor zu Sanya Bay

Sanya an der Südspitze der Insel Hainan wird aufgrund des Klimas und der ausgedehnten Strände gerne als das "Hawaii von China" bezeichnet. Die Stadt hat in den letzten Jahren einen erstaunlichen Wandel durchlebt. Denn ihre Einwohnerzahl ist von knapp 700.000 in 2010 auf mehr als eine Million Menschen gestiegen, gleichzeitig zieht sie jedes Jahr mehr als 80 Millionen Touristinnen und Touristen an.

Sanya lockt mit seinen endlosen weißen Sandstränden, üppigen Wäldern, majestätischen Bergparks und einem tropischen Klima. Zudem wird in der Metropole intensiv investiert, was durch zahlreiche spannende Architekturprojekten auch deutlich sichtbar wird. So kann der Hafen von Sanya schon heute stolz behaupten, einer der modernsten im Süden Chinas zu sein. Und mit dem neuen Design von Zaha Hadid Architects wird dieser Status erhalten bleiben.