Das Spiel kann beginnen

Die acht neuen Baukörper sind zu einem spielerischen Arrangement vereint. Am Dach sind zwei riesige gelbe Legosteine platziert, in denen Meetingräume untergebracht sind. „Das Ensemble vermeidet bewusst Uniformität zugunsten von Diversität und spielerischen Twists“, erklären die Architekten. „Damit spiegeln sie die Vielzahl an Optionen wider, die Lego als Spiel repräsentiert.“

Spielen als Arbeitskultur

Lego ist der weltgrößte Spielzeug-Hersteller und im dänischen Billund kommt man an den Bausteinen nicht vorbei. Neben Legoland, Lego House, Lego Shop und dem Legoland Hotel wurde nun auch die neue Zentrale des Unternehmens optisch gebrandet. Im neuen Lego Campus hat sich das Spielen aber auch im Inneren manifestiert.

Um seinen Mitarbeitern ein möglichst inspiratives Arbeitsumfeld zu bieten, ist das Spielen auch ein integraler Bestandteil ihres Arbeitsumfeldes. Neben den unterschiedlichsten Bürolandschaften gibt es deshalb auch ausgewiesene Spielbereiche, Lounges und Parks, die mindestens genauso ernst genommen werden wie der klassische Schreibtisch.

Um den ultimativen Arbeitsplatz zu schaffen, ging die Lego-interne Anthropologin Anneke Beerkens über zwei Jahre lang den Wünschen und Bedürfnissen der Mitarbeiter auf den Grund. „Unsere Mission ist es, Kinder zu inspirieren, daher ist wichtig, dass wir unseren talentierten Kollegen ein Umfeld bieten, das spielerisch ist und Kreativität und innovatives Denken fördert“, sagt Niels B. Christiansen, CEO von LEGO Group.