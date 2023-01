Im Innenbereich spielt das Design weiterhin gekonnt mit dem Kontrast zwischen Beton- und Holzbauteilen. Von Wohnzimmer, Küche und Esszimmer im Erdgeschoss führt eine offene Treppe zu den vier Schlafzimmern im oberen Stock. Die Bäder, Wirtschafts- und Abstellräume befinden sich entlang der Betonwände. Der Treppenaufgang windet sich um einen Ofen mit Wärmetauscher, der die Autarkie des Einfamilienhauses unterstützt, wenn Sonnenkraft den Heiz-Bedarf nicht decken kann.

Gemütlich und autark

Das „Sonnenfächer-Passivhaus“ besteht hauptsächlich aus erneuerbarem Material: Aus Holz.Seine Konstruktion demonstriert die beim Bau angewendeten Prinzipien in jedem Detail, einschließlich der Stahlgelenke und Verbindungselemente, die dem Innen- und Außenbereich den letzten Schliff verleihen. Und wie schon bei der Gebäudeform, haben die Designer auch in Sachen Interieur eine originelle Idee verwirklicht: Eingebaute Möbel wurden so zwischen den Balken platziert, dass die gemütlichen Räume ein bisschen an Schiffskabinen erinnern.