Das schwarze Haus von Córdoba

Denn ebenhier in Zentralargentinien sorgte das Team der Alpenrepublik am 21. Juni 1978 im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft mit einem 3:2-Sieg gegen den regierenden Fußballweltmeister Deutschland für eine Sensation. Und für so etwas wie einen österreichischen Gedenktag. Erwähnen Fans oder Medien heute schlicht "Córdoba", ist klar, dass ebendieses Spiel gemeint ist.

Bruch mit Traditionen

Der Rest der Welt kennt die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz als industrielles und kulturelles Zentrum sowie als Universitätsstadt. Der Wohlstand ist hier deutlich höher als in der Region in und um Buenos Aires; rund um Córdoba errichten Vermögende ihre neuen Wohnsitze abseits der Großstadthektik. So auch in La Calera, 15 Kilometer westlich von der Metropole gelegen. Hier entwarfen AR Arquitectos die Casa Negra. Das schwarze Haus.

Beauftragt wurde das lokale Architekturbüro von einem Kunden, der den Umzug aus einem zentralen, dichtverbauten Viertel Córdobas ins Grüne plante. Er gab vor, ein funktionales Haus zu kreieren, ohne auf Design zu verzichten. Das Ergebnis: "Ein Einfamilienhaus, bei dem der Fokus darauf lag, mit Traditionen zu brechen", wie das Studio erklärt. "Darum fiel die Wahl auf Beton als Protagonisten – in all seinen Sinnen."