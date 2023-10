Das Prinzip neu denken

Kyudo ist die japanische Kunst des Bogenschießens, die seit dem 16. Jahrhundert ausgeübt wird. Sie unterscheidet sich in einigen Aspekten von der in westlichen Ländern praktizierten Sportart. Neben dem asymmetrisch geformten Yumi (Bogen) übt man je nach Kyudo-Stil eine Reihe an auffallend langsamen Bewegungsabläufen in traditioneller Kleidung. So wie bei anderen zeremoniellen Tätigkeiten in Japan, gibt es auch hier einen meditativen Aspekt und ein großes Augenmerk auf die Handwerkskunst des Bambusbogens und der Pfeile. Ein Anspruch, der sich auch im Tragwerk einer neuen Kyudo-Halle der Kogakuin Universität im Westen von Tokio widerspiegelt.