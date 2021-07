Das Olympische Dorf von morgen

„Das Olympische Dorf 2026 wird ein neues urbanes Labor für Mailand“, schildert COIMA-Gründer und CEO Manfredi Catella. Dieses „Olympic Village“ sei das erste, das bewusst mit Blick auf die spätere, nachhaltige Umwandlung entworfen wurde.

Für „danach“ konzipiert

Catella: „Der integrierte Stadtteil wird über eine digitale Plattform verwaltet werden. Ähnlich jener, die in der Biblioteca degli Alberi Milano (BAM) in Porta Nuova getestet wird. Das Projekt steht für unser Engagement durch COIMA ESG City Impact“. Damit meint Catella Italiens ersten geschlossenen Investmentfonds mit messbaren Zielen zur nachhaltigen Erneuerung des Landes. Selbiger wird das Olympiaviertel auch nach dem Umbau in ein Studentenwohnheim in seinem Portfolio behalten.