Das Office aus dem Hinterhof

Ein vielfältiger Ort

Stichwort Hintergrund: Auch Peckham im Südosten von London, in dem das Büro liegt, hat einen spannenden Hintergrund. Ursprünglich war der Stadtteil nämlich ländliches Gebiet, bis es sich im 19. Jahrhundert zu einem wichtigen Industriezentrum entwickelte. Während des zweiten Weltkrieges erlitt Peckham schwere Schäden durch die Bombenangriffe. In der Nachkriegszeit begannen die Aufbauarbeiten, Peckham wurde zu einem Wohngebiet mit einer diversen Gemeinschaft. So wird ein Teil Little Lagos genannt, da ab den 1970er Jahren viele Nigerianer und Nigerianerinnen dort ein neues Zuhause gefunden haben.

Heute ist Peckham einer der multikulturellsten Orte in London. Hier wohnen Ausgewanderte aus Nigeria, Pakistan, Korea, Thailand und anderen Nationen zusammen mit gebürtigen Britinnen und Briten. Gleichzeitig ist das Viertel auch für die lebendige Kunst- und Kulturszene bekannt. Wer kleine Galerien, außergewöhnliche Geschäfte und hippe Veranstaltungsorte sucht, wird hier fündig. Und wo es Kunst und Kultur gibt, sind auch Architekturbüros nicht weit.