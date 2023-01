Das neue grüne Tanken

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 2016 leben 91 Prozent der Weltbevölkerung in Gegenden, in denen die empfohlenen Grenzwerte für Luftschadstoffe überschritten werden. In einer Schätzung geht die Organisation davon aus, dass 4,2 Millionen Menschen in jenem Jahr an den Folgen der Luftverschmutzung gestorben sind. Besonders betroffen sind dabei urbane Regionen in Asien und Südamerika. Der Ausbau von E-Mobilität und erneuerbaren Energien zählt zu den wichtigsten Maßnahmen, um die Luftqualität in den Städten zu verbessern.