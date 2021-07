Das mitlernende Büro

Eine Pandemie hat uns also schonungslos aufgezeigt, dass der Büroalltag als solcher auf neue Beine gestellt werden muss. Nach mittlerweile eineinhalb-jähriger Erfahrung mit dem Virus und entsprechender Forschung zu unserem Arbeitsleben lichten sich nun die Wälder und zukunftsfitte Lösungen drängen ans Licht.

Europaweite Erfolge

Ein Unternehmen, das in dieser Hinsicht voranschreitet, ist der Office-Spezialist Bene aus dem österreichischen Waidhofen an der Ybbs. Schon vor Corona hatte man sich der „Gestaltung und Einrichtung von modernen Büro- und Arbeitswelten“ verpflichtet und mit innovativen Konzepten, Produkten und Dienstleistungen europaweit Erfolge gefeiert. Da Covid-19 den Schritt in die Digitalisierung massiv beschleunigt hat, heißt der neue Fokus nun SMART OFFICE by Bene.