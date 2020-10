Das Luxus-Blockhaus mit der Welle

Und so entstand das erste „Wave House“ im finnischen Mikkeli, rund 230 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Helsinki. In einer Gegend, die ihm den idealen Rahmen gibt. Nicht nur, weil sich vor Ort viele kleine Holzverarbeitungsbetriebe und unzählige Ferienhäuser befinden. Sondern vor allem, weil Mikkeli in Savo liegt – also in einer waldreichen Zone, die zur als „Seen-Finnland“ bekannten Region gehört.

Einladendes Schmuckstück

Im Inneren des Hauses wurde vieles den Wünschen des neuen Kunden angepasst. Konzept und Form indes blieben unangetastet. Das schmucke Bauwerk schmiegt sich an einen grünen Hang am See und könnte kaum einladender aussehen.

Das edle Interieur wurde vom Helsinkier Studio Suunnittelutoimisto Pulma, Maija Puhakainen, designt. Allerdings hat das Gebäude noch viel mehr zu bieten als optische Schönheit.