Das ist unser Pier!

Es ist schon lange her. Da stand ein erfahrener Cop mit seinem jungen Kollegen an einer Straßenecke, als plötzlich ein Tumult losbrach. So heftig und so unerwartet, das die beiden New Yorker Polizisten gar nicht wussten, wie ihnen geschah. „Dieses Viertel ist ja die reinste Hölle“, entfuhr es also dem jungen Cop. Worauf der Ältere erwiderte: „In der Hölle herrscht da noch ein vergleichsweise mildes Klima. Das hier ist doch die reinste Höllenküche.“ Was bekanntlich auf Englisch „Hell’s Kitchen“ heißt. Jedenfalls aber soll so der Name dieses berühmt berüchtigten Stadtteils, in dem viele Superhelden der Marvel-Comics leben, entstanden sein. Sagt man.

Hell’s Kitchen soll endlich erblühen

Nun jedenfalls soll eben dieses Viertel des Big Apple einen echten Aufputz erhalten. Und zwar soll der aktuell wie ein loser und vor allem fauler Zahn ins Meer ragende Pier aufwändig und modern renoviert werden. Auf ihm soll schon bald ein zwei Hektar großes Naherholungsgebiet für die in Hell’s Kitchen lebende Bevölkerung erblühen.