Das ist Rocket Science

Zugmaschinen des neuen Städtebaus

Als Referenz an seine Geschichte erhielt das Areal den Namen Lokstadt. Alle Gebäude des künftigen Stadtteils tragen die Namen von Lokomotiven, die hier einst gebaut wurden: Krokodil, Tigerli, Roter Pfeil, Elefant, Bigboy und Rocket. Diese beispielgebenden Bauprojekte rund um den Dialogplatz sollen als Zugmaschinen in ein neues Zeitalter des nachhaltigen Städtebaus führen. Einen großen Teil der neuen Lokstadt wollen Bauherren und Architekten im konstruktiven Holzbau umsetzen.

Mit dem Projekt Rocket will man den Holz-Hybridbau an seine statischen Grenzen führen. Ein Wohnhaus, das – wie der Name vermuten lässt – besonders hoch hinaus will. Mit seiner geplanten Höhe von 100 Metern ist es laut Entwickler „das höchste sich in Planung befindliche Holzwohnhaus der Welt“. Ein Titel, den allerdings auch andere Türme für sich beansprucht haben, so zum Beispiel das Woho Berlin, The Dutch Mountains in Eindhoven oder das 180-Meter-Holzbauprojekt des Softwareriesen Atlassian in Sydney.