Das Hotel mit der Zitterpappelhaut

Populus tremuloides: Die Amerikanische Zitterpappel oder Amerikanische Espe gehört zur Familie der Weidengewächse. Genau daran erinnert die kühne Fassade des Hotel Populus, das derzeit in der Innenstadt von Denver errichtet wird. Auch seinen Namen leitet das Hotel von diesem in den USA und Kanada ebenso weit verbreiteten wie populären Baum ab.

Doch nicht nur die helle Rinde der Pappeln dient den Erbauern des Populus als Vorbild. Auch die sogenannten Aspen Eyes inspirierten das Architekt:innen-Team rund um Jeanne Gang, Gründerin und Chefin des Studio Gang, zu seinem Entwurf. Was die Aspen Eyes am Stamm der Bäume, sind die Fenster in der Fassade des in Weiß gehaltenen Hotels. Alle Fenster und anderen Öffnungen in der Außenhülle des Hotels werden so gestaltet, dass sie Aspen Eyes ähneln.