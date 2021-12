Das Hochhaus mit dem „O“

Zu ebener Erde ist das „O“ an allen vier Seiten von Plätzen umgeben. Damit folgt das Hochhaus den Vorgaben der deutschen Abstandsflächenverordnung. Als spielerische Antwort auf diese Vorschriften wendet MVRDV diese so wörtlich wie möglich an, indem an jeder Seite eine Projektion der Gebäudeansichten geschaffen wird. Die O-Form und die gerasterte Fassade, die in der Anordnung der Plätze sichtbar sind, sollen dazu anregen, über die Gesetze nachzudenken, die der Stadt ihre Form geben.

Kasernenblöcke, neu gedacht

Die niedrigen Gebäude neben dem „O“ basieren auf den langgestreckten, vierstöckigen Wohngebäuden der US-Kaserne, die sich vor der Neugestaltung übers Gelände erstreckte. Der Entwurf von MVRDV baut diese Blöcke wieder auf und „schneidet“ ihre vertrauten Formen fürs neue Konzept um.

Zur Transparenz „geschnitten“

Ein Block wird durch die Treppe zur Terrasse im vierten Stock und die Abstandsflächenregelung in drei Teile zerschnitten. Der zweite, etwas entferntere Block indes wird durch die Europa-Achse des Masterplans zweigeteilt. Wo die Gebäude „geschnitten“ wurden, weichen Stuckfassaden transparenten Glaswänden. Dadurch geben die Überschneidungen den Blick ins Innere der Gebäude frei, die unter anderem eine Bibliothek und Geschäfte beherbergen.