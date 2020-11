Das Haus ohne Wände

Um das restlos begreifen zu können, muss man aber wohl die Architektur persönlich und vor Ort auf sich wirken lassen. Was man allerdings auch aus der Ferne klar erkennen kann ist die tatsächliche wellengemachte Aufteilung dieses ungewöhnlichen Wohnraums: Das Dach teilt das Haus nämlich explizit in drei Bereiche. Die Sauna auf der Vorderseite, ein Schlaf- und Wohnzimmer in der Mitte und eine Küche mit Essbereich, die sich auf eine Terrasse auf der Rückseite erstreckt.

Ruhe statt Meeresrauschen

An diesem hinteren Ende hebt sich das Dach in einem Winkel an, um einen Außenbereich abzudecken und so Schatten zu spenden, wie das Studio betont: "An der Spitze des Kaps, von der aus man eine herrliche Aussicht hat, befindet sich das Esszimmer mit einem nutzbaren Außenbereich.“ Schließlich pflanzte man die intimeren Bereiche wie das Schlafzimmer lieber auf der Landesinneren Seite, um möglichst viel Ruhe zu ermöglichen. Denn auch wenn wir hierzulande von Meeresrauschen träumen – der tosende Pazifik zu Füßen ist in der Tat alles andere als beruhigend!