Das Haus mit den zwei Schleusen

Die Niederlande stecken nämlich in einer handfesten Immobilienkrise. Bevölkerungswachstum, Privatisierung und kaum neues Bauland haben in dem hoch verstädterten Land dafür gesorgt, dass die Nachfrage nach Miet- und Eigenheimen wesentlich größer ist als das Angebot. Laut einer Studie fehlen bis 2030 an die 845.000 Wohnungen.

Amsterdam gewinnt Land

Ein Umstand, dem das niederländische Wohnbauministerium mit dem Programm VINEX seit vielen Jahren entgegenwirkt. Im Zuge dessen sind in den großen Ballungszentren zahlreiche neue Viertel und Trabantenstädte entstanden. So auch Amsterdams jüngster Stadtteil IJburg, der sich auf neu gewonnenem Land befindet. Um der Knappheit an neuem Bauland zu entgehen, hat man im südwestlichen IJmeer mehrere künstliche Inseln aufgeschüttet und der Reihe nach erschlossen.