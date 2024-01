Das Haus des Jahres ist aus Holz

Die Architekten Florian Kaiser und Guobin Shen, die 2017 in Stuttgart ihr Atelier Kaiser Shen gründeten, haben gezeigt, dass sich diese rurale Bauweise auch mit zeitgemäßer Architektur verbinden lässt. Mit ihrem innovativen Design ebnen sie den Weg für Stroh und Holz, die in der Kombination eine der zukunftsfähigsten Baumaterialien sind. Beide Rohstoffe sind erneuerbar und binden während ihres Wachstums CO₂ in Form von Kohlenstoff.

Einsparpotenzial Primärenergie

Stroh hat den zusätzlichen Vorteil, dass es als Abfallprodukt in der Landwirtschaft entsteht und kaum Herstellungsenergie benötigt. Der einzige Hemmschuh ist derzeit noch sein Low-Tech-Image, das es offenbar schwer hat, sich in unserer technologiegläubigen Welt durchzusetzen. Auch die Verarbeitung dieses Materials ist entsprechend anspruchslos. Überstände der Strohballen in der Holzunterkonstruktion werden einfach mit einer Heckenschere gekappt.