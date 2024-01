Das Haus der Generationen

Der Name ist Programm: Klitgård heißt übersetzt "Dünenhof" und so einen hat das in Aarhus ansässige Studio PAX Architects entworfen. Ein Sommerhaus an der dänischen Küste, das so wie früher ein Bauernhof mehrere Generationen beherbergt. Ein Refugium für eine Großfamilie auf 300 Quadratmetern.

Tradition innen & außen

Das Design setzt dabei ebenfalls auf Tradition. Es vereint die lokale Architektur von Dänemark und das historische Erbe von Skagen. Inspiriert von der "schwarzen Periode" der nördlichsten Stadt in Jütland, ist dieses Sommerhaus mit einer charakteristischen, schwarz gestrichenen Holzfassade und einem Reetdach versehen. Die "schwarze Periode" ist die Bezeichnung für die Zeit vor 1875, in der Häuser entlang des Meeres mit Reet oder Strandhafer gedeckt und typischerweise mit geteertem oder gestrichenem Holz verkleidet waren.

Ein zentrales Thema bei der architektonischen Konzeption des Klitgård war der Zusammenhalt. Insbesondere zwischen den drei Generationen von Bewohnenden. So haben die Architekten verschiedene Räume im Haus unterschiedlich gestaltet, um den verschiedenen Bedürfnissen und Vorlieben jedes Familienmitglieds gerecht zu werden. Das Design integriert offene Bereiche, wie eine zentral positionierte Küche, ideal für das Zusammenkommen der Familie, sowie abgelegene Räume, in denen die Bewohner:innen sich zurückziehen können. Unabhängig von ihrem Zweck sind alle Räume unter einem durchgehenden Satteldach vereint. So sollen das Gefühl des "Unter-einem-Dach-Seins" entstehen, egal wo man sich im Haus befindet, erklären PAX Architects.