Das grüne „UFO“ vom Ettlinger Tor

Es ist nicht die erste glänzende „Schüssel“, mit der das erfolgreiche niederländische Büro MVRDV Furore macht. Auch sein Design des neuen Kunst-Depots des Boijmans von Beuningen Museums gleicht einem außerirdischen Flugobjekt. Und genau wie das fast fertige Projekt in Rotterdam, ist auch der Entwurf eines schwebenden Gartens für das Areal am Ettlinger Tor futuristisch und außergewöhnlich. Rundum verspiegelt und dicht bepflanzt, soll der „Floating Garden“ das dicht bebaute Zentrum von Karlsruhe und die grünen Bereiche nördlich des barocken Schlosses enger zusammenführen.

Zwei Sieger, spannendes Finale

Was genau künftig rund um die Kreuzung von Via Triumphalis und Kriegsstraße entstehen wird, bleibt vorerst allerdings spannend. Denn MVRDV teilt Platz eins im Wettbewerb um die Neugestaltung des Areals mit Max Dudler Architekten, deren Entwurf zwei Torhäuser an die genannte Kreuzung setzt. Weil beide Büros in mehreren Aspekten ähnliche Ansätze verfolgen, sollen die beiden Masterpläne „überlagert“ werden. Dadurch will man den städtebaulichen Rahmenplan für Architekturwettbewerbe schaffen.