Willkommen im Büro der Zukunft

Eine Plaza fürs Volk

Das einstige Fischerdorf Shenzhen nördlich von Hongkong gilt als eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt. In der Sonderwirtschaftszone mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen Chinas soll ein Super Headquarter District entstehen. In diesem Viertel der Konzernzentralen und Technologieriesen soll Scheerens Welle bis 2023 aufschlagen.

Eine neue Plaza entsteht unter dem schwebenden Volumen. So wird der Stadt wichtiger öffentlicher Raum zurückgegeben.

Ole Scheeren, Architekt

Dabei wollen die Architekten einen Bezug zum urbanen Kontext herstellen und die lokale Community integrieren. Die Shenzhen Wave will als lebendiger Teil der Stadt begriffen werden. Der Baukörper schwebt in luftiger Höhe über dem Bodenniveau und schafft dadurch einen großzügigen Raum darunter. „Eine neue Plaza entsteht unter dem schwebenden Volumen und verbindet die Küste mit dem städtischen Gefüge dahinter. So wird der Stadt wichtiger öffentlicher Raum zurückgegeben.“

Kein Skyscraper, aber voller Superlative

Mit einer Länge von 120 und einer Höhe von 60 Metern entspricht der Entwurf nicht dem typischen Scheeren-Bau. Der Architekt mit dem Faible für die Vertikale war hier durch die örtlichen Bauvorgaben limitiert. Daher entstand statt des Skyscrapers ein Landscraper. An potenziellen Superlativen fehlt es dem geplanten Bauwerk dennoch nicht.