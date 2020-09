Darf's ein bisserl mehr sein?

So wie sich Kochgewohnheiten weiterentwickeln, aber in der Geschichte verwurzelt bleiben, so haben auch die Architekten von BWM versucht, zwischen Tradition und Innovation, Altem und Neuem zu vermitteln. Authentisches Wiener Flair sollte bleiben, die Erwartungen der Gäste an zeitgemäßes Feeling aber erfüllt werden. Den Gast erwarten (für den Gaumen) wie gehabt Schnitzel, Tafelspitz & Co. und (für's Auge) klassische Wiener Materialien gepaart mit modernen Elementen.