China und das Glasbrücken-Spiel

Warum Chinesen so auf Glasbrücken stehen, lässt sich aus europäischer Sicht nur erahnen. Aber es geht ganz offenbar um ein Spiel mit der Höhenangst des Menschen. Das legt jedenfalls folgende Geschichte nahe: Als 2017 die zu diesem Zeitpunkt weltweit längste und höchste Glasbrücke der Welt in der südchinesischen Hunan-Provinz eröffnet wurde, integrierten die Konstrukteure einen wahrlich makabren Special-Effekt: Auf 200 Meter Höhe wird durch drucksensible Platten ein täuschend echter Glasbruch vorgegaukelt, der auch noch von klirrenden Soundeffekten begleitet wird!

Irritierendes Glasbrücken-Video

Ein Video, das die erste Touristengruppe an jenem künstlichen Bruchpunkt zeigt, ging damals viral und die Brücke wird seither von Touristenmassen gestürmt.

https://youtu.be/SL4MW7HzHIA

In der Tat ist der Bau von Glasbrücken in China inzwischen offenbar zum Tourismusgaranten geworden. Im Jahr 2019 schätzte die BBC, dass es im Land 2.300 Glasbrücken gibt. Man kann fast sagen, was für Dubai die höchsten Gebäude der Welt sind, sind für China die längsten Glasbrücken. Nun wurde mit der neuen Huangchuan Three Gorges Scenic Area-Struktur die jüngste in einer Reihe von Brücken mit Glasboden eröffnet.

Glasbrücke über drei Schluchten

Das chinesische Studio Architectural Design & Research Institute der Zhejiang Universität hat die 526 Meter lange Brücke im landschaftlich reizvollen Drei-Schluchten-Gebiet Huangchuan in Südchina fertiggestellt. Nun wurde das gefeiert und dabei auch der Eintrag durch Guinness World Records bekannt gegeben.